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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (115)

Суд над экс-мэрами. Эпизод с «Дастаном» выделять отдельно не будут

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о выделении из уголовного дела эпизода ОАО «ТНК «Дастан» в отдельное производство. По мнению защиты, следствие объединило эпизоды ТНК «Дастан» с другими эпизодами, связанными с Албеком Ибраимовым, нарушая процессуальные нормы.

Другие юристы поддержали коллегу.

Гособвинители выступили против, заявив, что адвокат затягивает рассмотрение уголовного дела, заявляя такие ходатайства. Судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что четыре уголовных дела по разным эпизодам объединены в одно. Ранее юристы уже просили разделить эти дела с аналогичным ходатайством. 

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим лицам.
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