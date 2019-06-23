От маляра до бизнесвумен. Как кыргызстанка начала одевать женщин России

Фото Индиры Укуевой

Последние годы Индира Укуева живет между Москвой и Бишкеком. Утром прилетает в Кыргызстан, едет на рынок «Мадина» за швейной фурнитурой, а оттуда обратно в аэропорт.

Она окончила Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова по специальности «конструктор одежды», но не смогла реализовать себя в КР. Чтобы прокормить семью, уехала в Россию.

Свою историю успеха 45-летняя кыргызстанка обозначает кратко: после такого опыта в Москве никакие преграды не страшны.

Она рассказала 24.kg, как смогла вырастить четверых детей и параллельно создать бизнес в Москве.

— Индира, где вы работали в первые годы в Москве?

— Я приехала в Москву 18 лет назад, как и все наши соотечественники, на заработки, оставив детей у мамы.

Первые десять лет трудилась во многих местах. Чем только ни занималась: уборщица, продавщица, маляр. Дольше всего трудилась в сфере строительства: с бригадой делали отделку зданий, клеили обои, кафель и многое другое.

Через десять лет ко мне обратилась знакомая, которая работала в частном швейном цехе в Москве, с просьбой сделать новый эскиз. Ранее мы с ней вместе работали в Бишкеке. После этого поступило предложение заняться швейной отраслью.

Фото Индиры Укуевой

— Многие соотечественницы годами копят первоначальный капитал, затем открывают свое дело. Вы тоже, работая в разных сферах, накопили на швейный цех?

— Нет, я всю свою зарплату отправляла в Кыргызстан, тратила на обучение и другие расходы моих детей. Многие мигранты так и живут, почти весь заработок сразу переводят родным.

Когда открывала цех, почти не было денег. У меня были заказчик и желание работать. Двенадцать швейных машин я взяла в аренду и постепенно увеличивала количество рабочих мест. Сегодня в моем ОсОО «Сяпат» работают 50 человек, в самом цехе 40 мест. Все они граждане Кыргызстана. Всех их беру на работу официально.

Фото Индиры Укуевой

— Вы сами обучаете девушек? Приглашаете их на работу из КР?

— Можем и обучить, но в основном к нам приходят те, кто уже имеет опыт работы.

Я хотела бы посоветовать девушкам не поддаваться красивой рекламе о трудоустройстве в России. Не раз ко мне приходили девушки без денег, бывает, и без документов, сбежавшие из плена, где их удерживали насильно и не выдавали зарплату.

По их словам, они приехали в Россию, увидев рекламу о работе в швейных цехах с проживанием, и попали в промзоны в Подмосковье. Оказывается, наши же соотечественники заманивают их, по приезде забирают паспорт и отправляют к вьетнамцам в Москве.

Я сама слышала по радиоузлу на рынках Бишкека такие сообщения. Честно скажу, самой захотелось работать у них: общежития, высокая зарплата. Вот я не могу обещать жилье, потому что это затратно и проблематично. Но помогаю своим сотрудницам, которые только что приехали в Москву, через знакомых найти жилье.

— Где продается ваша продукция?

— У моего заказчика есть интернет-магазин, который делает доставку по всей России. Также у нее самой 70 торговых точек. Есть еще один сайт, им мы с партнером вместе управляем. Продаем только оптом. В розницу нашу одежду можно приобрести во многих магазинах Москвы и других регионах России.

За эти годы появились постоянные клиентки, которые ценят нашу работу за качество. Ткань заказываем из Турции. У меня есть свои дизайнер и конструктор, которые постоянно трудятся над новыми моделями. Кстати, у нас в основном большемеры, адаптированные для местного населения.

Всю фурнитуру заказываем из Кыргызстана. Если чего-то не хватает, могу срочно вылететь в Бишкек, еду на «Мадину» и покупаю необходимое, а уже вечером я в Москве.

— Не трудно вести бизнес в Москве для гражданина Кыргызстана?

— Вначале я не смогла зарегистрировать компанию на себя, договорилась с местной знакомой. Однако после вступления в ЕАЭС прошла перерегистрацию. Сейчас каждый месяц плачу все налоги, отчисления — в среднем 100 тысяч рублей.

Если предприниматель не нарушает законов, то проверок и прессинга со стороны госорганов нет.

А так я бы отметила бюрократию, очень много времени уходит на получение разрешительных документов. Например, мы потратили целый год только для того, чтобы увеличить лимит потребления электроэнергии.

Фото Индиры Укуевой

— Не хотели бы вернуться и работать в КР?

— В КР я бываю по работе или по делам родственников. А так хочется отдохнуть на Иссык-Куле, отключить телефон и провести время в горах, наслаждаясь природой и кумысом.

В Москве мы купили жилье, основали бизнес, поэтому пока я буду работать здесь. Тем более мои дети уже рядом. Сейчас моей дочке 25 лет, она со мной, сын студент в Бишкеке, младших тоже забрала в Москву.

В Кыргызстане планирую открыть хороший цех. Буду работать в двух городах.