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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (112)

Суд над экс-мэрами. Судья отказался прекратить дело по строительству школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по строительству школы в отношении Кубанычбека Кулматова. Юрист пояснил, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отказал адвокату в удовлетворении ходатайства. Судья мотивировал отказ тем, что материалы дела не исследованы и об отсутствии состава преступления сейчас говорить рано.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим лицам.
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