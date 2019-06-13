Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Динару Сагинбаеву отстранили от работы

Обвиняемая в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева вышла на работу, но проработала недолго.

Как сообщили 24.kg в правоохранительных органах, сегодня решением суда она отстранена от исполнения обязанностей руководителя Национального госпиталя. Напомним, к должности обвиняемая вернулась 8 июня, то есть проработала на своем посту всего пять дней.

Как сообщили в МВД, об отстранении от работы фигуранта уголовного дела Динары Сагинбаевой ходатайствовало следствие. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, что Динару Сагинбаеву задержали, а затем отпустили под домашний арест в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Расследование дела возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты