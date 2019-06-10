Конфликт в Федерации профсоюзов. Нелегитимный председатель до сих пор не уволен

Члены Федерации профсоюзов не смогли отстранить от должности Мирбека Асанакунова. Об этом 24.kg рассказали в ФПК.
Член ФПК Канатбек Осмонов заявил, что Мирбек Асанакунов незаконно занимает пост, несмотря на решение суда.
Члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации профсоюзов по факту подделки документов, но расследование прекратили за истечением срока давности.