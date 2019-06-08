У бишкекчанина пытались отобрать «Лексус». Милиция проводит проверку

В социальной сети Facebook опубликовали видео, на котором неизвестные пытались завладеть автомашиной «Лексус».

По данным ГУВД Бишкека, накануне, в 17.20, в УВД Ленинского района поступил вызов по факту хулиганства на пересечении улиц К.Акиева и Фрунзе. На место выехала следственно-оперативная группа.

В УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин А.А. о принятии мер в отношении троих неизвестных, которые требовали разъяснений, откуда у него Lexus LX-450, и пытались забрать ключи от автомашины. Ему удалось забежать в автоломбард и вызвать милицию.

Опрошенный по факту гражданин Т.Н. пояснил, что по автомобилю ведется досудебное производство в ГСУ ГКНБ. Авто является предметом спора в Октябрьском райсуде Бишкека.

Материалы заявления зарегистрированы в ЕРПП УВД Ленинского района, начато досудебное производство по статье «Угон автомототранспортного средства».