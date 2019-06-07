Судье по делу экс-мэров Бишкека дважды заявили отвод

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе заседания адвокат Сергей Слесарев заявил отвод председательствующему на процессе Кубанычбеку Касымбекову.

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По словам адвоката, суд объединил три дела в одно, а в последующем допустил грубейшие нарушения в отношении Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

«Вы не рассмотрели подсудность при принятии уголовного дела. Преступления, по версии следствия, совершены в разных местах. Следствие окончено, органы ГКНБ подсудны Первомайскому районному суду. Все три дела — по школе, заводу «Дастан» и пансионату «Солнечный берег» — подсудны именно этому районному суду», — сказал Сергей Слесарев.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков вынес постановление о том, что ходатайство необоснованно.

Затем адвокаты еще раз заявили ему отвод, мотивируя тем, что судья сам является фигурантом уголовного дела и не имеет права председательствовать на процессе.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.