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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (101)

Суд над экс-мэрами Бишкека. Кулматова и Ибраимова оставили под стражей

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания адвокат Сергей Слесарев просил отменить меру пресечения Албеку Ибраимову и Кубанычбеку Кулматову.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков зачитал постановление, согласно которому в удовлетворении ходатайства адвокату отказано.

По словам председательствующего, оснований для изменения меры пресечения бывшим градоначальникам нет.

«Ранее постановлением суда была избрана мера пресечения подсудимым в виде содержания под стражей. Рассмотрение уголовного дела по существу не начато, суд не исследовал доказательства вины, а адвокат просит изменить меру пресечения», — сказал Кубанычбек Касымбеков.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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