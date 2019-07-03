Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Алмазбек Атамбаев не давал указаний по ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Свидетельские показания дает экс-министр энергетики Автандил Калмамбетов.

По его словам, предложения по модернизации теплоцентрали Бишкека выдвинули четыре зарубежные компании. Но конкретные финансовые возможности были только у китайской ТВЕА.

Автандил Калмамбетов также добавил, что модернизация себя оправдала: ТЭЦ работает на местном угле. Он отметил, что лично никаких распоряжений, ни устных, ни письменных, от президента страны Алмазбека Атамбаева, а от Сапара Исакова пролоббировать интересы ТВЕА не получал.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.