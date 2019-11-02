Должен ли брат президента нести ответственность за модернизацию ТЭЦ

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

Будучи спикером парламента, который за один раз сразу в трех чтениях одобрил документы о китайском кредите для ремонта Бишкекской ТЭЦ, Асылбек Жээнбеков должен нести такую же ответственность, как и те, кого сейчас обвиняют в коррупции? Вопрос задали президенту.

«Он выступал как модератор при обсуждении этого вопроса в Жогорку Кенеше. Он тоже, как и другие депутаты, высказывал свое мнение. Пусть суд решает, кто виновен», — прокомментировал Сооронбай Жээнбеков.

Он также сказал, что никого не сажал за решетку.

«Произошла авария. Парламент поднял и обсудил этот вопрос. Мы же парламентская страна. Органы стали проверять. Выявили нарушения. Здесь нет никакой политики. Сооронбай Жээнбеков не сажал своих оппонентов. Следствие разбиралось. Сейчас идет суд. Он вынесет решение. Я мог бы за два месяца все решить, если бы хотел расправиться с оппонентами», — заметил глава государства.

На встрече президент сегодня рассказал: «Я вот судьям говорю: решайте все и всегда по закону. Они спрашивают: а «Белый дом» что потом скажет? «Белый дом» ничего не скажет. Принимайте решения сами. И помните, что за все решения, любое из них, вы будете нести ответственность сами».

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.