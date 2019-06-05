Освобождение Азиза Батукаева. Аиде Саляновой избирают меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека избирают меру пресечения экс-генеральному прокурору Аиде Саляновой. Конвой привез ее в суд. Сторонники бывшего главы надзорного органа собрались у здания суда с акцией поддержки.

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 3 июня Аида Салянова после допроса была задержана. Она водворена в ИВС.