Цифра дня. В Центр телефона доверия для детей поступило 47 тысяч 726 звонков

С начала 2019 года в Центр телефона доверия для детей — 111 — поступило 47 тысяч 726 звонков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, из них просили консультацию и оказание помощи 799 человек: взрослые — 698, дети — 101.

Директор Центра телефона доверия для детей Марина Джапаркулова рассказала, что граждане обращались по вопросам семейных отношений и конфликтов, семейного насилия над женщинами и детьми, взаимоотношений детей и родителей, учеников и преподавателей, образования, медицинского обеспечения, распространения интернет-игр.

«Из 799 звонков по 497 обращениям даны консультации и рекомендации, 63 абонентам оказали психологическую консультацию по телефону, 239 обращений в зависимости от их характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чью компетенцию они входят», — сказала она.

Больше всего звонков поступило из Бишкека — 251 (31,4 процента), меньше всего из Нарынской области — 32 (4 процента).