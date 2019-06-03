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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (48)

Освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову вызвали на допрос в МВД

Экс-генерального прокурора Кыргызстана Аиду Салянову вызвали на допрос в МВД в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщил лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, информации о задержании бывшей главы Генпрокуратуры КР пока нет.

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. В частности милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также бывшего спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из под стражи.
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