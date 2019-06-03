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Общество

ГКНБ вновь выявил технические средства для негласного наблюдения

Сотрудники ГКНБ вновь выявили причастных к незаконной реализации специальных технических средств. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что техсредства предназначены для негласного получения информации и скрытого наблюдения.

«Объявление о продаже техсредств для скрытой аудио- и видеосъемки было размещено на одном из сайтов. В ходе обыска по адресу рекламодателя были обнаружены технические средства. Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Незаконное производство и оборот специальных технических средств» УК КР. В настоящее время ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, ранее спецслужбы сообщали, что на территории КР были найдены запрещенные устройства для несанкционированного получения информации. 
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