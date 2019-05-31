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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (47)

Освобождение Азиза Батукаева. Зампрокурора Нарынской области уволился

Заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев был задержан следственной группой следственной службы МВД по подозрению в соучастии в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

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Уточняется, что 28 мая он был водворен в ИВС ГУВД города Бишкека. 29 мая Майрамбек Акматалиев согласился пойти на сделку со следствием. С учетом заключения соглашения о сотрудничестве его отпустили под подписку о невыезде.

«Экс-прокурор за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы уволен из органов прокуратуры по собственному желанию. В настоящее время досудебное производство продолжается», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. В частности милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также бывшего спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из под стражи.
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