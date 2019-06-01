В Кыргызстане стартует кампания «Тумар» против насилия над детьми

В Кыргызстане при поддержке президента сегодня, 1 июня, начинается кампания «Тумар» против насилия над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, стартует кампания с проведения на Старой площади Бишкека традиционного обряда «Тушоо кесүү» («Разрезание пут»). Ожидаются выступление 200 детей-манасчи, 100 детей-комузистов и другие фольклорные номера.

Читайте по теме В Бишкеке увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних

«Идея кампании — защита детей от насилия, включая изменение восприятия о насилии над детьми, запрет на телесные наказания и информирование родителей о позитивном воспитании. Вопросы защиты детей должны рассматривать и решать ежедневно все государственные органы, органы местного самоуправления, неправительственные и международные организации», — отметили в пресс-службе.

Основная же цель кампании — собрать полмиллиона подписей за отказ от насильственного воспитания детей и продвигать позитивное родительство.

Ключевое сообщение мероприятия: «Я стану для детей защищающим оберегом — Тумар!». Каждый взрослый, следуя девизу, должен стать защитником от бед и угроз для каждого ребенка.

В пресс-службе добавили, что мировое сообщество в 2019-м отмечает 30-летие принятия Конвенции о правах ребенка. Она ратифицирована КР 25 лет назад.

Кампания продлится до конца 2019 года.