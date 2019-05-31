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Сюжет: Насилие над детьми (232)

В Бишкеке увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних

В Бишкеке вырос уровень преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом на совещании с правоохранительными органами в мэрии Бишкека сообщил заместитель прокурора Бишкека Инзилбек Абралиев.

В отношении несовершеннолетних в 2018 году в Бишкеке совершили 322 преступления, а за первый квартал 2019-го — 295. Из них — 7 фактов семейного насилия.

Особое место занимают преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

«Повышенная опасность таких преступлений в том, что несовершеннолетние в силу беззащитности и непонимания характера совершенных с ними действий становятся жертвами преступника», — сказал он.

Инзилбек Абралиев добавил, что ключевая роль по выявлению преступлений возложена на участковых инспекторов, образовательные организации и инспекторов ИДН.

«Они должны при первых сигналах и негативных проявлениях в поведении ребенка принимать меры по его защите. Однако, как показывает практика, отсутствует должное взаимодействие уполномоченных органов по профилактике, выявлению и пресечению насилия в отношении детей и подростков. Из общего количества зарегистрированных в 2018 году 32 фактов насилия лишь о 26 известили органы соцзащиты. По закону органы внутренних дел обязаны сообщать о каждом факте», — отметил он.
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