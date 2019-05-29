Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо

Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Минувшей ночью неизвестный оставил надписи dan4o_x на центральной площади. Сотрудники МП «Тазалык» отмывают их.

Благодаря проницательности неравнодушных горожан удалось найти предположительный аккаунт вандала в социальных сетях.

Мэрия Бишкека просит столичную милицию найти нарушителя и наказать его в соответствии с законодательством КР, а горожан — не портить муниципальное имущество и уважать труд тех, кто работает на благо города.