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Общество

Евросоюз обеспокоен призывами Жогорку Кенеша ужесточить контроль над НПО

Накануне в Брюсселе представители Европейского союза и Кыргызстана обсудили ситуацию с правами человека в Кыргызстане и сотрудничество в этой области. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

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По их данным, ЕС призвал Бишкек усилить роль национальных учреждений по правам человека — института омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток  и приветствовал введение новых мер по борьбе с пытками и жестоким обращением.

Представители Евросоюза обратили внимание на безнаказанность лиц, применяющих пытки, и незначительное количество расследований подобных преступлений, отсутствие независимых медицинских осмотров и бесчеловечные условия в местах лишения свободы.

Отмечены позитивные изменения в сфере свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации, затронуты структурные проблемы сектора СМИ.

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В отношении свободы ассоциаций ЕС подчеркнул позитивную роль гражданского общества в Кыргызстане и выразил сожаление по поводу недавних призывов депутатов Жогорку Кенеша ужесточить контроль над финансированием НПО.

ЕС положительно оценил законодательство по защите прав женщин и детей и призвал Бишкек стимулировать и внедрять культурные изменения, чтобы домашнее насилие и принудительные браки стали социально неприемлемыми.

Евросоюз включил вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во все программы сотрудничества с Кыргызстаном.

Отмечена недостаточная представленность женщин и этнических меньшинств в политической и экономической жизни республики. В качестве позитивного изменения ЕС высоко оценил ратификацию Кыргызстаном Конвенции ООН о правах инвалидов.
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