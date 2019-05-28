Евросоюз обеспокоен призывами Жогорку Кенеша ужесточить контроль над НПО

Накануне в Брюсселе представители Европейского союза и Кыргызстана обсудили ситуацию с правами человека в Кыргызстане и сотрудничество в этой области. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.
Представители Евросоюза обратили внимание на безнаказанность лиц, применяющих пытки, и незначительное количество расследований подобных преступлений, отсутствие независимых медицинских осмотров и бесчеловечные условия в местах лишения свободы.
Отмечены позитивные изменения в сфере свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации, затронуты структурные проблемы сектора СМИ.
ЕС положительно оценил законодательство по защите прав женщин и детей и призвал Бишкек стимулировать и внедрять культурные изменения, чтобы домашнее насилие и принудительные браки стали социально неприемлемыми.
Евросоюз включил вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во все программы сотрудничества с Кыргызстаном.
Отмечена недостаточная представленность женщин и этнических меньшинств в политической и экономической жизни республики. В качестве позитивного изменения ЕС высоко оценил ратификацию Кыргызстаном Конвенции ООН о правах инвалидов.