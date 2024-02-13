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Власть

Ласло Кевер: Венгрия готова стать для Кыргызстана окном в Европу

Фото пресс-службы Жогорку Кенеше. Делегация КР в Венгрии

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев в рамках официального визита в Венгрию встретился с председателем Национального собрания, исполняющим обязанности президента Ласло Кевером. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Стороны обсудили вопросы наращивания политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Венгрией.

«Сотрудничество между нашими странами активно развивается, работает Кыргызско-Венгерский фонд развития. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с братским венгерским народом. Нам необходимо расширять экономическое сотрудничество и укреплять торговые отношения, в том числе путем совместной реализации инвестиционных проектов в таких отраслях, как гидроэнергетика, зеленая экономика и туризм. Кыргызстан обладает большим потенциалом в этих сферах», — сказал торага.

И. о. президента Венгрии Ласло Кевер отметил, что в последние годы его страна уделяет особое внимание государствам в восточном регионе.

«Наша главная цель — развитие торговых отношений и реализация совместных проектов. Мы готовы стать для Кыргызстана окном в Европу», — сказал он.

На встрече также обсуждались вопросы углубления культурных взаимоотношений и сферы образования.

Ласло Кевер пригласил кыргызскую делегацию на предстоящий курултай, запланированный на август.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286577/
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