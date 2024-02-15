Кыргызстан и Европейский союз намерены продолжить взаимное сотрудничество с целью дальнейшего укрепления стабильности в Центральноазиатском регионе. Об этом заявлено на состоявшейся в Бишкеке встрече главы МИД Жээнбека Кулубаева со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой и спецпосланником Евросоюза по Афганистану Томасом Никлассоном.

«По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить укрепление диалога и партнерства между Кыргызской Республикой и Европейским союзом в целях обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Центральной Азии и Афганистане», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

На встрече также обсуждались «текущее состояние сотрудничества» между республикой и ЕС и дальнейшие планы сторон «по наращиванию взаимовыгодного партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках региональной повестки».