Иски против СМИ. День свободы и год несвободы

Недавно международная организация «Репортеры без границ» в своем отчете отметила, что Кыргызстан стал немного более свободным, чем в прошлом году. В рейтинге свободы прессы наша страна поднялась на 15 позиций — с 98-го на 83-е место. Но, видимо, такие показатели сохранятся недолго. Политики уже активно прилагают усилия, чтобы республика вновь опустилась на дно рейтинга.
Накануне Бишкекский городской суд под председательством Азизбека Досмамбетова вынес решение в пользу политиков и обязал телеканал «Апрель» выплатить Ахматбеку Келдибекову, Азимбеку Бекназарову и Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда. Столько же они получат и от экс-президента Алмазбека Атамбаева. Его интервью «Апрелю» и стало поводом для коллективного иска. Истцы хотели отсудить у телеканала и бывшего главы государства 18 миллионов сомов, но суд второй инстанции оценил их честь и достоинство в 30 раз дешевле — в 600 тысяч. Первая инстанция материальные претензии к телеканалу сняла, обязав только Алмазбека Атамбаева возместить ущерб — по 100 тысяч каждому.
Еще один многомиллионный иск, который отразится на рейтингах о свободе слова в Кыргызстане: бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев подал в суд на корреспондента «Азаттык» Ыдырыса Исакова. Он хочет взыскать с журналиста 50 миллионов сомов за поруганные честь и достоинство. Поводом стало расследование о бизнесе бывшего милиционера Атамбаева и фактах сокрытия налогов.
отозвал и договорился, что издание опубликует опровержение.
два иска от бывшего торага получили интернет-издания Kyrgyztoday и «Аргумент.kg». С каждого он хочет по 1 миллиону. Ахматбек Келдибеков заявил, что готов отказаться от претензий, если издания опубликуют опровержения и попросят прощения. «А за что извиняться? Мы написали, что Келдибекова судили за коррупцию. Разве это не правда? Мы не собираемся удалять новость и просить прощения», — сообщил 24.kg главный редактор Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.
Сайт «Аргумент.kg» опубликовал опровержение, и материальные претензии политик отозвал.
судебная тяжба юриста Министерства юстиции с главным редактором и журналистом газеты «Новые лица» Лейлой Саралаевой и Светланой Бегуновой. Чиновница подала не иск, а добилась возбуждения уголовного дела по двум статьям — 135 «Нарушение неприкосновенности частной жизни человека» и 136 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» УК КР (в старой редакции). Юрист просила выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда. Однако позже она отказалась от всех претензий.
признал действия ГСБЭП незаконными и необоснованными.
разработали законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». Инициативу уже раскритиковали медиаэксперты. По их мнению, закон «о вредном контенте» приведет к цензуре СМИ. А его принятие накануне предвыборного года — попытка властей не допустить публикаций неугодной информации.
Бегаим Усенова, директор Института медиа полиси:
— Иски к журналисту «Азаттыка», телеканалу «Апрель» и другим изданиям, по некоторым из которых вынесены решения не в пользу СМИ, обыски и допросы корреспондента «Клооп» Анны Капушенко — все эти неблагоприятные факторы, которые, очевидно, отразятся на наших рейтингах свободы слова. Мы вступили в предвыборный год, когда все маски будут сняты. Как показала история, всегда перед выборами в Кыргызстане закручивают гайки. К тому же приближается третий год правления президента, когда у нас обычно и начинаются попытки обуздать СМИ, чтобы меньше писали о неблаговидных делах, не обнаруживали коррупционные схемы и участие в них власть имущих. Свобода слова нужна в первую очередь гражданам, чтобы могли критиковать, предлагать, высказывать мнение, а власти — реагировать, исправлять ошибки и лучше работать. Но, поскольку власти не могут предложить реальных решений, они пытаются ограничить свободу слова.