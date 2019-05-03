Иски против СМИ. День свободы и год несвободы

Недавно международная организация «Репортеры без границ» в своем отчете отметила, что Кыргызстан стал немного более свободным, чем в прошлом году. В рейтинге свободы прессы наша страна поднялась на 15 позиций — с 98-го на 83-е место. Но, видимо, такие показатели сохранятся недолго. Политики уже активно прилагают усилия, чтобы республика вновь опустилась на дно рейтинга.

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Ежегодно 3 мая во всем мире отмечают Всемирный день свободы печати. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.вспоминает громкие случаи давления на журналистов.

Накануне Бишкекский городской суд под председательством Азизбека Досмамбетова вынес решение в пользу политиков и обязал телеканал «Апрель» выплатить Ахматбеку Келдибекову, Азимбеку Бекназарову и Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда. Столько же они получат и от экс-президента Алмазбека Атамбаева. Его интервью «Апрелю» и стало поводом для коллективного иска. Истцы хотели отсудить у телеканала и бывшего главы государства 18 миллионов сомов, но суд второй инстанции оценил их честь и достоинство в 30 раз дешевле — в 600 тысяч. Первая инстанция материальные претензии к телеканалу сняла, обязав только Алмазбека Атамбаева возместить ущерб — по 100 тысяч каждому.

Еще один многомиллионный иск, который отразится на рейтингах о свободе слова в Кыргызстане: бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев подал в суд на корреспондента «Азаттык» Ыдырыса Исакова. Он хочет взыскать с журналиста 50 миллионов сомов за поруганные честь и достоинство. Поводом стало расследование о бизнесе бывшего милиционера Атамбаева и фактах сокрытия налогов.

Но побить все рекорды решил, видимо, экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Он подал сразу несколько исков к разным журналистам. Истец отсудил у кыргызскоязычной газеты «Азия Ньюс» и ее главного редактора Аслана Сартбаева 2 миллиона сомов. Позже материальные претензии политик отозвал и договорился, что издание опубликует опровержение.

Еще два иска от бывшего торага получили интернет-издания Kyrgyztoday и «Аргумент.kg». С каждого он хочет по 1 миллиону. Ахматбек Келдибеков заявил, что готов отказаться от претензий, если издания опубликуют опровержения и попросят прощения. «А за что извиняться? Мы написали, что Келдибекова судили за коррупцию. Разве это не правда? Мы не собираемся удалять новость и просить прощения», — сообщилглавный редактор Kyrgyztoday Бегалы Наргозуев.

Сайт «Аргумент.kg» опубликовал опровержение, и материальные претензии политик отозвал.

Есть и положительные примеры. Один из них — судебная тяжба юриста Министерства юстиции с главным редактором и журналистом газеты «Новые лица» Лейлой Саралаевой и Светланой Бегуновой. Чиновница подала не иск, а добилась возбуждения уголовного дела по двум статьям — 135 «Нарушение неприкосновенности частной жизни человека» и 136 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» УК КР (в старой редакции). Юрист просила выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда. Однако позже она отказалась от всех претензий

Выиграла в суде спор с Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями газета «Супер инфо». В марте 2019 года руководство издания вызвали на допрос по весьма странному поводу. В ГСБЭП обратился некий гражданин Насыранкулов с заявлением о расхождении тиражей. В редакции провели обыски. Началось досудебное производство по статье 113 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» Кодекса о проступках. Но Налоговая служба, которой поручили проверку, нарушений не выявила. Суд признал действия ГСБЭП незаконными и необоснованными.

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Стоит отметить также попытки властей вновь взять СМИ под контроль. Несколько депутатов Жогорку Кенеша под руководством Асылбека Жээнбекова разработали законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». Инициативу уже раскритиковали медиаэксперты. По их мнению, закон «о вредном контенте» приведет к цензуре СМИ. А его принятие накануне предвыборного года — попытка властей не допустить публикаций неугодной информации.

Бегаим Усенова, директор Института медиа полиси:

— Иски к журналисту «Азаттыка», телеканалу «Апрель» и другим изданиям, по некоторым из которых вынесены решения не в пользу СМИ, обыски и допросы корреспондента «Клооп» Анны Капушенко — все эти неблагоприятные факторы, которые, очевидно, отразятся на наших рейтингах свободы слова. Мы вступили в предвыборный год, когда все маски будут сняты. Как показала история, всегда перед выборами в Кыргызстане закручивают гайки. К тому же приближается третий год правления президента, когда у нас обычно и начинаются попытки обуздать СМИ, чтобы меньше писали о неблаговидных делах, не обнаруживали коррупционные схемы и участие в них власть имущих. Свобода слова нужна в первую очередь гражданам, чтобы могли критиковать, предлагать, высказывать мнение, а власти — реагировать, исправлять ошибки и лучше работать. Но, поскольку власти не могут предложить реальных решений, они пытаются ограничить свободу слова.