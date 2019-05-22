Заболеваемость туберкулезом снижается, утверждают в Наццентре фтизиатрии

В Кыргызстане заболеваемость и смертность от туберкулеза снижается. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил директор Национального центра фтизиатрии (НЦФ) Абдуллаат Кадыров.
Директор лечебного заведения утверждает, что ни один из пунктов не соответствует действительности, письмо носит предвзятый характер.
Абдуллаат Кадыров отметил, что заявители не согласны с данными НЦФ о снижении уровня заболеваемости туберкулезом и ссылаются на материалы ВОЗ.
«Но статистика ВОЗ подтверждает это. В 2016 году зарегистрированы 144 случая на 100 тысяч населения, а в 2017-м — 127 случаев на 100 тысяч. Идет медленное снижение заболеваемости. Пик пришелся на 2001 год, когда зафиксированы 168 случаев на 100 тысяч населения. Снижается и уровень смертности», — подчеркнул он.
Директор НЦФ добавил, что в Кыргызстане улучшилась система выявления заболеваемости — около 84 процентов.
Завотделом информатики и эпидемиологии Национального центра фтизиатрии Эльмира Абдрахманова объяснила, почему разнятся данные Национальной противотуберкулезной службы и ВОЗ.
«Всемирная организация здравоохранения делает акцент на расчетные показатели, а служба — на фактические. Такая же ситуация и по другим странам. Расчетная заболеваемость всегда будет отличаться от фактической», — отметила она.