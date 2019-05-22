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Общество

Заболеваемость туберкулезом снижается, утверждают в Наццентре фтизиатрии

В Кыргызстане заболеваемость и смертность от туберкулеза снижается. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил директор Национального центра фтизиатрии (НЦФ) Абдуллаат Кадыров.

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Он опроверг заявление представителей общественного совета Минздрава КР. Напомним, они направили письмо в Совбез с просьбой проверить деятельность Национального центра фтизиатрии.

Директор лечебного заведения утверждает, что ни один из пунктов не соответствует действительности, письмо носит предвзятый характер.

Абдуллаат Кадыров отметил, что заявители не согласны с данными НЦФ о снижении уровня заболеваемости туберкулезом и ссылаются на материалы ВОЗ.

«Но статистика ВОЗ подтверждает это. В 2016 году зарегистрированы 144 случая на 100 тысяч населения, а в 2017-м — 127 случаев на 100 тысяч. Идет медленное снижение заболеваемости. Пик пришелся на 2001 год, когда зафиксированы 168 случаев на 100 тысяч населения. Снижается и уровень смертности», —  подчеркнул он.

Директор НЦФ добавил, что в Кыргызстане улучшилась система выявления заболеваемости — около 84 процентов.

Завотделом информатики и эпидемиологии Национального центра фтизиатрии Эльмира Абдрахманова объяснила, почему разнятся данные Национальной противотуберкулезной службы и ВОЗ.

«Всемирная организация здравоохранения делает акцент на расчетные показатели, а служба — на фактические. Такая же ситуация и по другим странам. Расчетная заболеваемость всегда будет отличаться от фактической», — отметила она.
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