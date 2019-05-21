В мэрии Бишкека решили, что делать с центром для беспризорников

Вместо центра реабилитации детей и молодежи мэрии Бишкека предлагают открыть центр помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

Она отметила, что сегодня центр рассчитан на 70 человек, но работает не на полную мощность. Мэрия решила перепрофилировать его.

Читайте по теме Передумали. Из центра для беспризорников не будут делать детский сад

Татьяна Кузнецова добавила, что сегодня остро стоит вопрос с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и женщинами, подвергшимися насилию.

«Так как депутаты БГК поднимали вопрос об обучении детей и открытии дошкольной организации, мы решили совместить две проблемы и предлагаем рассмотреть вопрос открытия центра помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — сказала она.

Депутат Эмиль Садыков поинтересовался, есть ли подобные центры в Бишкеке.

«Нет. Мы предлагаем социальную услугу для женщин, у которых нет паспортов, которые не могут найти работу, получить образование. Дети будут в дневное время находиться в центре, учиться. Это позволит сохранить семьи», — отметила она.

Эмиль Сыдыков отметил, что мэрия не учла предложение депутатов об открытии детского сада вместо центра. «Мы давали поручение в каждом районе открыть по одному детскому саду, которые работают не по целевому назначению. И предлагали именно здесь сделать полноценный детский сад», — отметил он.

Читайте по теме Как депутаты Бишкека делят детей по региональному признаку и «решают» проблемы

«По сути мы и предлагаем открыть детский сад, только он будет называться ресурсным центром помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Дети будут приходить утром, а вечером их будут забирать мамы, у которых есть какие-то проблемы. Они могут жить в «Сезиме», а детей приводить сюда. Таким женщинам сложно определить ребенка на учебу. Через управление соцразвития мы решаем эту проблему», — сказала она.

Депутат Алмазбек Уланов отметил, что это дельное предложение, но оно требует доработки.

Депутаты Бишкекского городского кенеша предложили закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад.