В мэрии Бишкека решили, что делать с центром для беспризорников

Вместо центра реабилитации детей и молодежи мэрии Бишкека предлагают открыть центр помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.
Она отметила, что сегодня центр рассчитан на 70 человек, но работает не на полную мощность. Мэрия решила перепрофилировать его.
Татьяна Кузнецова добавила, что сегодня остро стоит вопрос с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и женщинами, подвергшимися насилию.
«Так как депутаты БГК поднимали вопрос об обучении детей и открытии дошкольной организации, мы решили совместить две проблемы и предлагаем рассмотреть вопрос открытия центра помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — сказала она.
Депутат Эмиль Садыков поинтересовался, есть ли подобные центры в Бишкеке.
«Нет. Мы предлагаем социальную услугу для женщин, у которых нет паспортов, которые не могут найти работу, получить образование. Дети будут в дневное время находиться в центре, учиться. Это позволит сохранить семьи», — отметила она.
Эмиль Сыдыков отметил, что мэрия не учла предложение депутатов об открытии детского сада вместо центра. «Мы давали поручение в каждом районе открыть по одному детскому саду, которые работают не по целевому назначению. И предлагали именно здесь сделать полноценный детский сад», — отметил он.
Депутат Алмазбек Уланов отметил, что это дельное предложение, но оно требует доработки.
Депутаты Бишкекского городского кенеша предложили закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад.