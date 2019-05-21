Юристанбек Шыгаев вынес два подлинника картин из музея. Министр не в курсе

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева разразился скандал. Директор Юристанбек Шыгаев забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем. Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием нации и государственной собственностью.

В распоряжении 24.kg попала расписка народного художника Шыгаева, в которой он признает, что взял картины из хранилища для сканирования и повредил их. Обязуется возместить затраты на реставрацию.

Сам директор заявил 24.kg, что закон он не нарушал, взяв картины из хранилища. «Я художник, и это обычная практика. Я сканировал и повредил немного одно из полотен, но я восстановлю ущерб. Сейчас работает комиссия из Министерства культуры, информации и туризма, она проводит ревизию. Хотел бы особо подчеркнуть: я никаких картин не крал. Это совершенно неправильное определение. Я взял для сканирования и все вернул», — сказал Юристанбек Шыгаев.

Министр культуры Азамат Жаманкулов сообщил, что все картины на месте, а по поврежденным подлинникам работают специалисты из комиссии. «Я не знал, что он забрал эти картины. Он же давно их взял — полтора, два года назад где-то, повез на какую-то выставку. Но будем выяснять после заключения комиссии и решать уже вопрос», — заметил чиновник.

Как стало известно 24.kg, комиссия министерства выясняет, действительно ли подлинники вернули в музей и на каких основаниях и в каких целях директор вынес бесценные полотна из музея.

Министр культуры пояснил, что вопрос Юристанбека Шыгаева решится только после того, как комиссия вынесет свое заключение. Почему директор не отстранен от должности на время разбирательств, Азамат Жаманкулов не ответил, сославшись на ожидание результатов работы экспертов.

Отметим, что в служебной записке на имя Азамата Жаманкулова, датированной 2 мая 2019 года, указано, что картина Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», отреставрированная в 2005-м председателем Союза художников Таалайбеком Усубалиевым, была значительно повреждена. Ответственный хранитель живописи Попова пояснила, что полотно исчезло из хранилища и появилось там в таком плачевном состоянии только в январе 2014 года. Картина находилась у Юристанбека Шыгаева. Он обещал привести полотно в порядок, обещание не сдержал.

Юристанбек Шыгаев продолжает утверждать, что все исправит, и, как и министр Азамат Жаманкулов, просит дождаться итогов работы комиссии.