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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (96)

Суд по делу экс-мэров Бишкека. Обвиняемые остаются под стражей

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов заключенных под стражу пяти фигурантов уголовного дела, по которому проходят и бывшие градоначальники Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов.

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Коллегия горсуда оставила решение первой инстанции в силе — подсудимые будут находиться в СИЗО еще два месяца. На столько же продлили время судебного разбирательства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом.

Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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