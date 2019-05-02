Суд по делу экс-мэров Бишкека. Подсудимые содержатся под стражей незаконно

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат бывших градоначальников Сергей Слесарев заявил, что судья Кубанычбек Касымбеков не имеет права проводить процесс. «Вы не приняли в производство уголовные дела. Ранее вы приняли два уголовных дела по «Солнечному берегу» и школе. Вы их потом объединили, но не приняли в производство. Уголовное дело не назначено по новому объединенному делу», — сказал он.

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Юрист отметил, что есть постановление о принятии дела судьей Октябрьского райсуда Кымбат Архаровой, в котором она назначила слушание на 28 января.

«Срок меры пресечения по делу ТНК «Дастан» и мэрии истек 28 марта. Это значит, что Албек Ибраимов находится с того дня под стражей незаконно. Такая же история с делом Кубанычбека Кулматова. 7 января назначено уголовное дело. Значит, с 7 апреля он находится под стражей незаконно», — подчеркнул он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.