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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (229)

Мальчика, которому отец сломал руку, выписали из больницы

Семилетнего мальчика, которому отец сломал руку, выписали из больницы. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека. 

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По данным ведомства, состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. Школьник находится вместе с мамой. Ранее женщина написала заявление. В милиции ожидают результата назначенных экспертиз. Папа мальчика находится дома. Предъявленное ему обвинение не предполагает заключение под стражу. С ребенком и мамой работают психологи. Контакт с отцом у мальчика ограничен. 

Инцидент зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках. В ОФ «Лига защитников прав ребенка» отметили, что мальчик очень напуган и нуждается в поддержке. 
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