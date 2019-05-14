Правозащитники предоставили психолога мальчику, которому отец сломал руку

Директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова рассказала 24.kg, что семилетнему мальчику, которого избил отец, предоставили психолога и адвоката. Ребенок находится на лечении в Городской детской больнице скорой медицинской помощи.

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По ее словам, состояние школьника врачи оценивают как удовлетворительное. С ним рядом находится мама.

В ГУВД Бишкека 24.kg рассказали, что мать ребенка обратилась с заявлением в милицию. Инцидент зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках. В милиции отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза и по ее завершении деяние могут переквалифицировать.

В ОФ «Лига защитников прав ребенка» отметили, что мальчик очень напуган и нуждается в поддержке. Психологи организации работают и с мамой пострадавшего.