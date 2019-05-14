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Сюжет: Насилие над детьми (227)

Правозащитники предоставили психолога мальчику, которому отец сломал руку

Директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова рассказала 24.kg, что семилетнему мальчику, которого избил отец, предоставили психолога и адвоката. Ребенок находится на лечении в Городской детской больнице скорой медицинской помощи.

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По ее словам, состояние школьника врачи оценивают как удовлетворительное. С ним рядом находится мама.

В ГУВД Бишкека 24.kg рассказали, что мать ребенка обратилась с заявлением в милицию. Инцидент зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках. В милиции отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза и по ее завершении деяние могут переквалифицировать.

В ОФ «Лига защитников прав ребенка» отметили, что мальчик очень напуган и нуждается в поддержке. Психологи организации работают и с мамой пострадавшего. 
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