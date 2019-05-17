Фальшивые ветераны. Военная прокуратура вернула часть материалов комиссии

Военная прокуратура вернула часть материалов комиссии по проверке лиц, незаконно пользующихся льготами. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что на доработку возвращено около 175 материалов.

«В возвращенных материалах отсутствуют документы, подтверждающие или опровергающие прохождение службы в зоне боевых действий. Межведомственная комиссия работает с архивом, однако в тех материалах, что они направили, отсутствуют некоторые справки. Военная прокуратура просила устранить имеющиеся недостатки», — сообщили редакции.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нуридин Чомоев.