Фальшивые ветераны. Межведомственная комиссия выявила еще одного лжеафганца

Члены межведомственной комиссии по проверке лиц, незаконно пользующихся льготами, выявили очередного лжеафганца. Об этом 24.kg сообщил член комиссии генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

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По его словам, в комиссию обратился и. о. главного врача Национального госпиталя, который просил проверить некоего Руслана Баратахунова. Мужчина представился ветераном боевых действий в Афганистане и проходил лечение в медучреждении.

«В ходе проверки выяснилось, что 49-летний Руслан Баратахунов в списках участников боевых действий в Афганистане не значится. Инвалидность он получил не во время прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил СССР. Предоставленные им удостоверения не являются документами государственного образца», — сказал Абдыгул Чотбаев.

Межведомственная комиссия, созданная в декабре 2016 года, выявляет фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди незаконно получающих надбавки есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса.