Фальшивые ветераны. Четверых обвиняемых приговорили к условному сроку

Четверых обвиняемых в подделке документов и использовании поддельных документов приговорили к условному сроку. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре Ошского гарнизона.

Уточняется, что всего надзорный орган возбудил семь уголовных дел по фальшивым ветеранам-афганцам.

Читайте по теме Фальшивые ветераны. Комиссия нашла еще нескольких лжеафганцев

«В настоящий момент одно уголовное дело рассматривается в Кадамджайском районном суде. В производстве Военной прокуратуры два уголовных дела. По одному из них проходит генерал-майор Рысбек Мирзаматов», — сообщили в Военной прокуратуре.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нуридин Чомоев.