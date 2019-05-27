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Общество

Фальшивые ветераны. Четверых обвиняемых приговорили к условному сроку

Четверых обвиняемых в подделке документов и использовании поддельных документов приговорили к условному сроку. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре Ошского гарнизона. 

Уточняется, что всего надзорный орган возбудил семь уголовных дел по фальшивым ветеранам-афганцам.

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«В настоящий момент одно уголовное дело рассматривается в Кадамджайском районном суде. В производстве Военной прокуратуры два уголовных дела. По одному из них проходит генерал-майор Рысбек Мирзаматов», — сообщили в Военной прокуратуре.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нуридин Чомоев.
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