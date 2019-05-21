Фальшивые ветераны. Комиссия нашла еще нескольких лжеафганцев

Межведомственная комиссия по проверке лиц, незаконно пользующихся льготами, выявила еще нескольких лиц, являющихся лжеафганцами. Об этом 24.kg сообщил член комиссии генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

По его словам, проверки выявили, что Ошский городской военкомат выдал удостоверения нескольким лицам, которые на самом деле не воевали в Афганистане.

Военный комиссар Ошского горвоенкомата Рысбек Мирзаматов выдал удостоверения двум лицам с одинаковым номером 001781. Абдыгул Чотбаев

«Ими являются настоящий афганец Хаметхан Абужапаров и лжеветеран Токторбай Адыров. Последний пользуется фальшивым удостоверением. Кроме того, он лечился в госпитале ветеранов, представлялся генералом, хотя показывает фото, где он полковник», — рассказал Абдыгул Чотбаев.

Еще одним фальшивым ветераном по документам комиссии является Хамиджан Ахмедов. Ему, по словам Абдыгула Чотбаева, как и другим ветеранам, удостоверение выписал военный комиссар Ошского городского военкомата Рысбек Мирзаматов.

Согласно архивной справке города Подольска Московской области, в приказах командира войсковой части с 1 по 22 декабря 1979 года и январь-февраль 1980 года Хамиджан Ахмедов не значится. В историческом формуляре об участии в походах, боях, операциях о нем также сведений нет.

Абдыгул Чотбаев считает, что Военная прокуратура необоснованно вернула материалы в комиссию на доработку.

«Военная прокуратура действительно вернула на доработку материалы, но это необоснованно. Комиссия на основе документов выявляет тех, кто не воевал в Афганистане. Однако мы не являемся органом дознания. Сведения, которые представляет комиссия, Военная прокуратура сама должна изучить и дать им юридическую оценку», — пояснил Абдыгул Чотбаев.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нуридин Чомоев.