23:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Фальшивые ветераны. Военная прокуратура проверит удостоверения лжеафганцев

Военная прокуратура Ошского гарнизона проведет проверку по материалам межведомственной комиссии по выявлению лиц, незаконно пользующихся льготами. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе. 

Уточняется, что ранее комиссия направила письмо в ведомство, где указано, что Ошским горвоенкоматом выписано два удостоверения за одним и тем же номером.

«Коллективное обращение направлено в Ошский гарнизон. После проверки будет принято процессуальное решение в рамках закона», — сообщили в Военной прокуратуре.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нуридин Чомоев.
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Фальшивые ветераны. Члены комиссии просят принять меры по лжеафганцам
Фальшивые ветераны. Четверых обвиняемых приговорили к условному сроку
Фальшивые ветераны. Комиссия нашла еще нескольких лжеафганцев
Фальшивые ветераны. Военная прокуратура вернула часть материалов комиссии
Фальшивые ветераны. Генерал Нуридин Чомоев отделался выплатой ущерба
Фальшивые ветераны. Возбуждено семь уголовных дел
Фальшивые ветераны. Комиссия выявила многомиллионные выплаты лжеафганцам
Фальшивые ветераны. Военная прокуратура возбудила еще одно дело
Фальшивые ветераны. Генерал Нуридин Чомоев выплатил ущерб государству
Правительство обвинили в незаконном финансировании фальшивых ветеранов
Популярные новости
Милиционер на&nbsp;машине заехал в&nbsp;озеро Иссык-Куль и&nbsp;сфотографировался Милиционер на машине заехал в озеро Иссык-Куль и сфотографировался
Стейки для журналистов жарят прямо в&nbsp;резиденции во&nbsp;время ШОС. Россияне оценили Стейки для журналистов жарят прямо в резиденции во время ШОС. Россияне оценили
Саммит ШОС. Что происходило в&nbsp;резиденции, пока Бишкек стоял в&nbsp;пробках Саммит ШОС. Что происходило в резиденции, пока Бишкек стоял в пробках
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Бизнес
27&nbsp;премиальных каналов в&nbsp;подарок при подключении телевидения aitv network 27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network
Аэропорты &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Мюнхен&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорты «Манас» и «Мюнхен» подписали меморандум о сотрудничестве
В&nbsp;Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками В Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками
Обзор Redmi Note&nbsp;7: бюджетник с&nbsp;48-мегапиксельной камерой Обзор Redmi Note 7: бюджетник с 48-мегапиксельной камерой