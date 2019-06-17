Фальшивые ветераны. Военная прокуратура проверит удостоверения лжеафганцев

Военная прокуратура Ошского гарнизона проведет проверку по материалам межведомственной комиссии по выявлению лиц, незаконно пользующихся льготами. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

Уточняется, что ранее комиссия направила письмо в ведомство, где указано, что Ошским горвоенкоматом выписано два удостоверения за одним и тем же номером.

«Коллективное обращение направлено в Ошский гарнизон. После проверки будет принято процессуальное решение в рамках закона», — сообщили в Военной прокуратуре.

Межведомственная комиссия, созданная по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, выявила фальшивых ветеранов-афганцев в Кыргызстане. Среди тех, кто незаконно получал надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нуридин Чомоев.