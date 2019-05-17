В рекламе сервиса доставки в России снялись мигранты из Кыргызстана

Российский сервис доставки еды Delivery Club запустил рекламную кампанию о профессии курьера, которая вызвала активное обсуждение в соцсетях. В рекламе снялись в том числе мигранты из Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает ИА «Фергана».

На улицах и в общественном транспорте Москвы компания разместила плакаты с изображениями реальных курьеров и фактами из их биографий.

На одном плакате написано, что курьер по имени Абдисаттар является учителем литературы и любит горный туризм. На другом плакате изображен курьер Уринбай — он полиглот, знает девять языков, а в свободное время делает ювелирные украшения.

По данным агентства, оба героя — мигранты. Абдисаттар — гражданин Кыргызстана, Уринбай — Узбекистана. Всего в рекламной кампании задействованы шесть героев.

Среди других курьеров есть «заслуженный артист России» Андрей и «футбольный фанат» Поль из Камеруна, отмечает «Фергана».

«Посыл, который мы вкладывали в идею, — «быть курьером не стыдно». Не больше и не меньше. Труд курьеров непростой и важный, обесценивать его нельзя. Эта работа ничем не хуже любой другой, а курьеры — такие же, как и все мы: с разными судьбами, разным прошлым, разными увлечениями», — рассказал представитель пресс-службы Delivery Club.