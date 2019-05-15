Переселение маралов. Как они прижились на новом месте и зачем ходят в село

В июне 2018 года Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства переселило 9 маралов из Нарынского государственного заповедника в лесной заказник «Балтыркан» Аксыйского района Джалал-Абадской области. Все особи прижились и чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе агентства.

По ее данным, маралы находятся под постоянным наблюдением сотрудников ГАООСиЛХ.

«Два марала перешли на территорию Сары-Челекского биосферного заповедника. Один, привыкший к ручному выкармливанию, часто спускается в ближайшее село Товар-Сай, и периодически сотрудники агентства загоняют его обратно в Авлетимский лесхоз», — отметили в агентстве.

В ведомстве добавили, что целью переселения являются сохранение и воспроизводство марала, а также расширение мест его обитания.

Балтырканский лесной заказник находится на территории Авлетимского лесхоза и граничит с Сары-Челекским биосферным заповедником. Общая площадь — 504 гектара, с густым лесом, на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря.