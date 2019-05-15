19:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Переселение маралов. Как они прижились на новом месте и зачем ходят в село

В июне 2018 года Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства переселило 9 маралов из Нарынского государственного заповедника в лесной заказник «Балтыркан» Аксыйского района Джалал-Абадской области. Все особи прижились и чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе агентства.

По ее данным, маралы находятся под постоянным наблюдением сотрудников ГАООСиЛХ.

«Два марала перешли на территорию Сары-Челекского биосферного заповедника. Один, привыкший к ручному выкармливанию, часто спускается в ближайшее село Товар-Сай, и периодически сотрудники агентства загоняют его обратно в Авлетимский лесхоз», — отметили в агентстве.

В ведомстве добавили, что целью переселения являются сохранение и воспроизводство марала, а также расширение мест его обитания.

Балтырканский лесной заказник находится на территории Авлетимского лесхоза и граничит с Сары-Челекским биосферным заповедником. Общая площадь — 504 гектара, с густым лесом, на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря.
Ссылка:
просмотров: 1336
Версия для печати
Материалы по теме
В столичном парке после пожара в кафе погибли животные из мини-зоопарка
Цифра дня. 7 429 незаконных построек на землях лесного фонда и заповедников
Депутат Жогорку Кенеша вновь требует превратить заповедник «Дашман» в парк
В заповеднике Сары-Челек браконьеры незаконно ловили рыбу. Им помогали егеря
Зоологи запечатлели реакцию диких зверей на свое отражение в зеркале
Сохраняем спокойствие. Страус набросился на зрителей в цирке Казани
Об утверждении правил содержания и использования ловчих хищных птиц
В Бишкеке по улице разгуливает тигр?
В Австралии построили забор: спасают животных от одичавших кошек
В Смоленской области из цирка сбежал медведь. Поймали
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений «Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений
Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в&nbsp;изнасиловании. Милиция проверяет Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет
Райым Матраимов назвал причину конфликта с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Райым Матраимов назвал причину конфликта с Алмазбеком Атамбаевым
Скончался основатель и&nbsp;первый глава Таможенной службы Кыргызстана Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов