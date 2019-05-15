Плеваться и сморкаться в платок на улицах Бишкека можно. Не оштрафуют

Мэрия Бишкека уточнила, в каких случаях за плевание и сморкание на улице не оштрафуют.

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По данным городского муниципалитета, не только плевание, но и сморкание, щелканье семечек и другие аналогичные действия являются нарушением, за который предусмотрен штраф в одну тысячу сомов.

При этом гражданина не оштрафуют, если он соблюдает правила гигиены. То есть сморкается и плюется в платок, а мусор выкидывает в урну.

Если человек плюется в общественном месте, щелкает семечки в парке и тут же шелуху выкидывает, то привлекать к ответственности такого нарушителя теперь будет исключительно милиция.