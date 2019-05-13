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Общество

Штрафы за плевки. Комиссии по нарушениям начинают работать в Бишкеке

Комиссии по нарушениям в акимиатах Бишкека в этом месяце начнут собираться на заседания и заполнять протоколы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее информации, составы комиссий утверждены еще в марте.

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«Заминка произошла из-за изменения суммы штрафов, печати и регистрации бланков. В МВД получили серийные номера и штрихкоды. На прошлой неделе они начали поступать в комиссии», — отметили в пресс-службе.

Комиссии являются постоянно действующим коллегиальным органом и заседают по мере поступления материалов. Срок рассмотрения дела — 10 дней, срок обжалования решения — 10 дней. Они рассматривают нарушения в области обращения с отходами, правил благоустройства, санитарного содержания мест общего пользования и другие вопросы.

В январе 2019 года в Кыргызстане вступил в силу новый Кодекс о нарушениях.

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