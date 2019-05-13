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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (298)

В Бишкеке на улицах, отремонтированных по китайскому гранту, устранят дефекты

В столице завершается работа межведомственной комиссии по выявлению дефектов на улицах, построенных и отремонтированных по китайскому гранту в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
 
По ее данным, члены комиссии обошли 46 улиц, работы на которых уже завершили. По каждой составлен дефектный акт.

Все дефекты на отремонтированных по китайскому гранту улицах подрядчик исправит за свой счет.

Среди выявленных дефектов — некачественные бордюры и ирригационные лотки, их заменят. Еще одна проблема — люки и ливнеприемные решетки, просадка брусчатки на тротуарах. Вопросов к качеству проезжей части практически нет.
 
«Комиссия, чья работа затянулась из-за дождливой погоды, планирует подвести итоги работы в середине мая. Тогда же станут известны полный перечень выявленных дефектов и точные сроки их исправления», — отметили в пресс-службе муниципалитета.
 
На некоторых улицах работы по устранению дефектов уже начали, среди них Л.Толстого, Тыналиева, Токтоналиева.
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