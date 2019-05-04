Мэры городов — точек роста должны разработать годовой и пятилетний планы по развитию региона и привлечению инвестиций, а также устранить недочеты, препятствующие активному развитию городов. Об этом на рабочем совещании по обсуждению программ социально-экономического развития областей и городов — точек роста заявил вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов, сообщила пресс-служба правительства.

Он отметил, что в Кыргызстане реализуется Концепция региональной политики на 2018-2022 годы.

«В рамках плана мероприятий по реализации программы правительства «Единство. Доверие. Созидание» все органы государственного и местного самоуправления должны вести активную работу по развитию предпринимательства и созданию благоприятных условий для бизнеса, новых рабочих мест в регионах», — сказал Кубатбек Боронов.

Первый вице-премьер-министр обратил внимание руководителей министерств и ведомств на необходимость тесной увязки таких отраслевых мероприятий, как строительство дорог, развитие энергетики, вопросы образования, здравоохранения и туризма, с развитием пилотных городов — точек роста.

«Особое внимание необходимо обратить на проекты инфраструктурного характера и бизнес-проекты, влияющие на развитие территориальной экономики», — подчеркнул он.