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Общество

Мэров городов — точек роста обязали разработать пятилетний план развития

Мэры городов — точек роста должны разработать годовой и пятилетний планы по развитию региона и привлечению инвестиций, а также устранить недочеты, препятствующие активному развитию городов. Об этом на рабочем совещании по обсуждению программ социально-экономического развития областей и городов  точек роста заявил вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов, сообщила пресс-служба правительства.

Он отметил, что в Кыргызстане реализуется Концепция региональной политики на 2018-2022 годы.

«В рамках плана мероприятий по реализации программы правительства «Единство. Доверие. Созидание» все органы государственного и местного самоуправления должны вести активную работу по развитию предпринимательства и созданию благоприятных условий для бизнеса, новых рабочих мест в регионах», — сказал Кубатбек Боронов.

Первый вице-премьер-министр обратил внимание руководителей министерств и ведомств на необходимость тесной увязки таких отраслевых мероприятий, как строительство дорог, развитие энергетики, вопросы образования, здравоохранения и туризма, с развитием пилотных городов точек роста.

«Особое внимание необходимо обратить на проекты инфраструктурного характера и бизнес-проекты, влияющие на развитие территориальной экономики», — подчеркнул он.
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