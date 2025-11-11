В рамках Национального дня чистоты Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики объявляет конкурс на определение самых чистых населенных пунктов страны.
Номинации конкурса: «Самый чистый город», «Самый чистый айыльный аймак».
Критерии отбора победителей:
— максимальное вовлечение различных представителей общества в экологическую акцию (население, волонтеры, организации, предприниматели и другие);
— общая очищенная площадь (с учетом горных территорий, ледников, зеленых зон, туристических объектов, общественных мест, прибрежных территорий);
— соблюдение принципов раздельного сбора отходов (более трех видов);
— передача собранных отходов на переработку (пластик, металл, стекло, бумага);
— наличие в регионе информационно-наглядных материалов, пропагандирующих чистоту (билборды, стенды, LED-экраны, в том числе материалы о запрете использования пластика, урны для раздельного сбора с маркировкой);
— образовательные и информационные кампании (в школах, дошкольных и образовательных учреждениях, организациях и так далее);
— самостоятельная реализация региональных проектов по улучшению системы управления отходами с привлечением грантов и международных доноров;
— массовая посадка зеленых насаждений (с учетом процента приживаемости);
— наличие образцового полигона твердых бытовых отходов (ПРД, трансформация, ограждение, наличие техники);
— наличие или внедрение в регионе образцовых перерабатывающих предприятий.
Все результаты должны сопровождаться фото- и видеоматериалами, подтверждающими документами, которые проверят сотрудники министерства на местах.
Главный приз конкурса:
- 1-е место — мусоровоз (HOWO);
- 2-е место — сортировочная линия.