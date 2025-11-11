В рамках Национального дня чистоты Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики объявляет конкурс на определение самых чистых населенных пунктов страны.

Номинации конкурса: «Самый чистый город», «Самый чистый айыльный аймак».

Критерии отбора победителей:

— максимальное вовлечение различных представителей общества в экологическую акцию (население, волонтеры, организации, предприниматели и другие);

— общая очищенная площадь (с учетом горных территорий, ледников, зеленых зон, туристических объектов, общественных мест, прибрежных территорий);

— соблюдение принципов раздельного сбора отходов (более трех видов);

— передача собранных отходов на переработку (пластик, металл, стекло, бумага);

— наличие в регионе информационно-наглядных материалов, пропагандирующих чистоту (билборды, стенды, LED-экраны, в том числе материалы о запрете использования пластика, урны для раздельного сбора с маркировкой);

— образовательные и информационные кампании (в школах, дошкольных и образовательных учреждениях, организациях и так далее);

— самостоятельная реализация региональных проектов по улучшению системы управления отходами с привлечением грантов и международных доноров;

— массовая посадка зеленых насаждений (с учетом процента приживаемости);

— наличие образцового полигона твердых бытовых отходов (ПРД, трансформация, ограждение, наличие техники);

— наличие или внедрение в регионе образцовых перерабатывающих предприятий.

Все результаты должны сопровождаться фото- и видеоматериалами, подтверждающими документами, которые проверят сотрудники министерства на местах.

Главный приз конкурса: