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Власть

Строительство экогорода «Баткен Сити» начнется у подножия горы Айгуль-Тоо

В Баткенской области у подножия горы Айгуль-Тоо вскоре начнется строительство нового экогорода «Баткен Сити». Об этом сообщил первый заместитель полпреда президента в регионе Бактыбек Токсонбаев в эфире телеканала «УТРК Баткен».

Проект охватит 800 гектаров и будет рассчитан на 100 тысяч жителей.

Этот новый город станет примером устойчивого развития и современного подхода к градостроительству, сочетающего инновационные технологии с экологическими стандартами. В проекте предусмотрено создание современных и экологичных объектов, ориентированных на удобство и качество жизни будущих жителей.

В числе ключевых объектов «Баткен Сити» — филармония на 2 тысячи зрителей, музей, дворец бракосочетания, а также торгово-развлекательные центры. Планируется построить новые жилые кварталы и здания местной администрации. На всех зданиях установят солнечные панели, а также широко применят возобновляемые источники энергии.

Кроме того, проект включает в себя создание очистных сооружений, велосипедных дорожек и парков, озеленение территории. Для улучшения спортивной инфраструктуры построят современный спортивный комплекс. Также в городе появятся современные больницы и образовательные учреждения, а электробусы станут основным видом общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326978/
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