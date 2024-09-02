Бишкек и Ош не участвуют в конкурсе «Город, дружественный детям и молодежи»

Бишкек и Ош исключены из перечня городов, которые могут участвовать в конкурсе «Город, дружественный детям и молодежи». Кабмин вносит поправки в свое соответствующее постановление.

Напомним, цель этого конкурса — стимулирование деятельности городов по созданию благоприятных условий для детей и молодежи.

«Обязательное участие городов в конкурсе обеспечит реализацию государственной молодежной политики на местном уровне посредством решения задачи местного значения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью», — напомнили в кабмине.

По мнению инициаторов, уменьшение количества городов-претендентов на звание «Город, дружественный детям и молодежи», набравших высшие баллы по комплексной оценке, до пяти, и присвоение городу-претенденту, набравшему больше всех высшие баллы по комплексной оценке, звания «Молодежный город Кыргызстана» повысят престиж данного конкурса.

Исключение Бишкека и Оша от участия в конкурсе вызвано наличием у них статуса города республиканского значения и несовместимым потенциалом по сравнению с другими городами.

Данные изменения позволят создать необходимые правовые и организационные условия для качественного проведения конкурса «Город, дружественный детям и молодежи», возможности для увеличения призового фонда конкурса и привлечения средств из источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

Этот конкурс впервые обозначен в 2020 году с призовым фондом 6 миллионов сомов.