Президент поручил придать Гульче статус города и выделить полмиллиарда сомов

Садыр Жапаров поручил профильным госорганам рассмотреть вопрос придания статуса города селу Гульча в Ошской области. Об этом президент заявил на мероприятии в честь 225-летия Алымбека датки.

«В эти торжественные минуты хочу поделиться с вами хорошей новостью. Я поручаю профильным госорганам рассмотреть вопрос придания Гульче статуса города и выделить 500 миллионов сомов на развитие его инфраструктуры. Это все плоды политики развития, проводимой по всей стране, в том числе и в Алайском районе», — сказал он.

Напомним, Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии возложения венка к памятнику выдающемуся государственному и политическому деятелю XIX века Алымбеку датке в селе Гульча Алайского района.