23:03
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Власть

Президент поручил придать Гульче статус города и выделить полмиллиарда сомов

Садыр Жапаров поручил профильным госорганам рассмотреть вопрос придания статуса города селу Гульча в Ошской области. Об этом президент заявил на мероприятии в честь 225-летия Алымбека датки.

«В эти торжественные минуты хочу поделиться с вами хорошей новостью. Я поручаю профильным госорганам рассмотреть вопрос придания Гульче статуса города и выделить 500 миллионов сомов на развитие его инфраструктуры. Это все плоды политики развития, проводимой по всей стране, в том числе и в Алайском районе», — сказал он.

Напомним, Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии возложения венка к памятнику выдающемуся государственному и политическому деятелю XIX века Алымбеку датке в селе Гульча Алайского района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343350/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Рейтинг городов Кыргызстана: где лучше всего жить?
В рейтинг лучших городов 2025 года вошли столицы трех стран Центральной Азии
Строительство экогорода «Баткен Сити» начнется у подножия горы Айгуль-Тоо
Президент подписал указ о строительстве экогорода Кемин-Сити
Бишкек и Ош не участвуют в конкурсе «Город, дружественный детям и молодежи»
Бишкек на 197-м месте в рейтинге самых дорогих городов мира
Форум городов Кыргызстана проходит в Бишкеке
Бишкек и Баку могут стать городами-побратимами: инициатива Кыргызстана
Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город
В США посреди пустыни построят город-миллионник под названием Телоса
Популярные новости
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
22:44
Впервые в истории Непала врио премьер-министра стала женщина Впервые в истории Непала врио премьер-министра стала же...
22:25
Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Абдыш-Ата» — в Бутане
22:18
Президент поручил придать Гульче статус города и выделить полмиллиарда сомов
22:01
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова откроет новый сезон 20 сентября
21:49
Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Алымбеку датке в селе Гульча