Суд по делу экс-мэров Бишкека. Подсудимые остались под стражей

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Адвокаты заявили ходатайство об изменении меры пресечения.

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Председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков оставил обвиняемых, в отношении которых ранее применена мера — заключение под стражей, за решеткой. Само судебное разбирательство продлено еще на два месяца.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.