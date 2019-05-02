Суд по делу экс-мэров Бишкека. Албек Ибраимов заявил о политическом заказе

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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В ходе обсуждения изменения меры пресечения обвиняемым Кубанычбек Кулматов поинтересовался, кто будет нести ответственность за то, что его незаконно содержат в СИЗО ГКНБ — суд или прокуратура.

Албек Ибраимов сказал, что он чувствует, какое решение вынесет суд. «Дело Кулматова и Ибраимова — это политический заказ. В отношении этих людей, которые сейчас вместе с нами находятся под стражей, возбудили уголовное дело только потому, что они кляузу на нас писать отказались. А теперь они за решеткой. У них семьи болеют», — отметил бывший мэр.

Судья удалился в совещательную комнату.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.