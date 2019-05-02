Национализированный отель «Каприз» находится в критическом состоянии

Превышение обязательств над активами ОсОО «СК Ресурс» (владеет отелем «Каприз-Каракол») по итогам 2016 года на 81,5 миллиона сомов и 2017-го на 79,9 миллиона сомов свидетельствует о критическом финансовом положении компании. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита деятельности компании.
В соответствии с декретом временного правительства КР от 19 июля 2010 года в уставном капитале ОсОО «СК Ресурс» национализировали доли частной компании и частного лица. Сегодня 70 процентов уставного капитала ОсОО принадлежит государству в лице Фонда по управлению госимуществом.
Согласно финансовым показателям, с 2012 по 2015 год ОсОО отработало в убыток — 90,6 миллиона сомов.
«Аудит выявил, что значительное влияние на финансовый результат деятельности ОсОО «СК Ресурс» оказывают доходы/убытки от курсовой разницы, так как кредитные договоры и договоры займа заключены в иностранной валюте (долларах США). С 2013 по 2017 год убытки от курсовой разницы составили 69,4 миллиона сомов. Отрицательно влияет и кредиторская задолженность, которая на конец 2017 года составила 202,8 миллиона сомов», — говорится в сообщении пресс-службы СП.
В ходе аудита сделан расчет поступления выручки при 100-процентной заполняемости отеля за сезон-2016/17. Им установлены отклонения от фактических поступлений на 46,7 миллиона сомов.
Расчеты свидетельствуют, что за сезон заполняемость гостиницы составила не более 40 процентов.Счетная палата
«Аудит отмечает, что в ОсОО не формируют планы доходов и расходов и получения прибыли. Доход поступает в основном зимой (декабрь — март). При этом калькуляция стоимости проживания в номерах гостиницы не составлялась. Ранее в ходе рассмотрения данного материала на заседании совета Счетной палаты аудиторы отметили отсутствие должного участия со стороны ФУГИ в деятельности ОсОО. Счетная палата, учитывая необходимость повышения рентабельности и обеспечения прибыльной деятельности общества, считает необходимым государству активно участвовать в управлении финансово-хозяйственной деятельностью «СК Ресурс», — заключили в СП.