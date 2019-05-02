Национализированный отель «Каприз» находится в критическом состоянии

Превышение обязательств над активами ОсОО «СК Ресурс» (владеет отелем «Каприз-Каракол») по итогам 2016 года на 81,5 миллиона сомов и 2017-го на 79,9 миллиона сомов свидетельствует о критическом финансовом положении компании. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита деятельности компании.

В соответствии с декретом временного правительства КР от 19 июля 2010 года в уставном капитале ОсОО «СК Ресурс» национализировали доли частной компании и частного лица. Сегодня 70 процентов уставного капитала ОсОО принадлежит государству в лице Фонда по управлению госимуществом.

Согласно финансовым показателям, с 2012 по 2015 год ОсОО отработало в убыток — 90,6 миллиона сомов.

В 2016-2017 годах прибыль составила 17,2 миллиона сомов и 1,6 миллиона сомов. По Налоговому кодексу ОсОО имеет право на пролонгацию убытка за последние шесть лет, то есть прибыль направляется на его погашение.

«Аудит выявил, что значительное влияние на финансовый результат деятельности ОсОО «СК Ресурс» оказывают доходы/убытки от курсовой разницы, так как кредитные договоры и договоры займа заключены в иностранной валюте (долларах США). С 2013 по 2017 год убытки от курсовой разницы составили 69,4 миллиона сомов. Отрицательно влияет и кредиторская задолженность, которая на конец 2017 года составила 202,8 миллиона сомов», — говорится в сообщении пресс-службы СП.

В ходе аудита сделан расчет поступления выручки при 100-процентной заполняемости отеля за сезон-2016/17. Им установлены отклонения от фактических поступлений на 46,7 миллиона сомов.

Расчеты свидетельствуют, что за сезон заполняемость гостиницы составила не более 40 процентов. Счетная палата

«Аудит отмечает, что в ОсОО не формируют планы доходов и расходов и получения прибыли. Доход поступает в основном зимой (декабрь — март). При этом калькуляция стоимости проживания в номерах гостиницы не составлялась. Ранее в ходе рассмотрения данного материала на заседании совета Счетной палаты аудиторы отметили отсутствие должного участия со стороны ФУГИ в деятельности ОсОО. Счетная палата, учитывая необходимость повышения рентабельности и обеспечения прибыльной деятельности общества, считает необходимым государству активно участвовать в управлении финансово-хозяйственной деятельностью «СК Ресурс», — заключили в СП.