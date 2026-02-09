13:10
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Стратегические объекты в Таласе вернули в собственность государства

В Таласе в собственность государства вернули стратегические объекты категории «Б». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что в 2003 году руководитель общественного объединения «Тобой» С.Т.Д. в сговоре с должностными лицами Таласского филиала ГУ «Кадастр» и ГУ «Таласское главное управление водного хозяйства» незаконно приватизировал объекты жизнеобеспечения населения.

Стратегические объекты категории «Б» (водозаборы) передали на баланс ОО путем служебного подлога. После их передали в частную собственность.

Речь о земельных участках 1,7 гектара, 0,68 гектара и 1 гектар с инфраструктурой. Стоимость объектов оценивается в 36 миллионов 415,4 тысячи сомов.

В результате следственных мероприятий указанные объекты жизнеобеспечения вернули государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361149/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-замглавы аппарата правительства вернул государству производственную базу
В госсобственность вернули 10 гектаров земли в Джалал-Абадской области
Землю детского оздоровительного центра в Кара-Суу вернули государству
В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив
Государству вернули землю незаконно приватизированного ПАТП-1 в городе Ош
Стратегическую аэроплощадку в Сузакском районе вернули государству
Часть территории центрального стадиона города Ош вернули государству
За год в Кыргызстане вернули 25 зданий детских садов — незаконно приватизированы
Стратегические объекты водной инфраструктуры вернули государству
В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
13:05
В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользование водой В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользова...
12:55
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
12:32
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
12:31
Российский актер Михаил Ефремов впервые после колонии выйдет на сцену театра
12:29
В Арстанбапе дедушку подозревают в изнасиловании несовершеннолетней внучки