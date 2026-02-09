Стратегические объекты в Таласе вернули в собственность государства

В Таласе в собственность государства вернули стратегические объекты категории «Б». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что в 2003 году руководитель общественного объединения «Тобой» С.Т.Д. в сговоре с должностными лицами Таласского филиала ГУ «Кадастр» и ГУ «Таласское главное управление водного хозяйства» незаконно приватизировал объекты жизнеобеспечения населения.

Стратегические объекты категории «Б» (водозаборы) передали на баланс ОО путем служебного подлога. После их передали в частную собственность.

Речь о земельных участках 1,7 гектара, 0,68 гектара и 1 гектар с инфраструктурой. Стоимость объектов оценивается в 36 миллионов 415,4 тысячи сомов.

В результате следственных мероприятий указанные объекты жизнеобеспечения вернули государству.