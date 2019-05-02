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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (92)

Суд лишил Токтайым Уметалиеву права защищать Кубанычбека Кулматова

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат Сергей Слесарев потребовал от суда разрешить Токтайым Уметалиевой участвовать в процессе на правах общественного защитника бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова. Он отметил, что решение об исключении Токтайым Уметалиевой приняли в ее отсутствие, поэтому оно незаконно.

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Однако представители гособвинения заявили, что в УПК статус общественного защитника не прописан, следовательно, Токтайым Уметалиева не может представлять интересы обвиняемых. Лицензии адвоката у нее нет. 

Председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков ходатайство Сергея Слесарева оставил без удовлетворения. Но покидать зал Токтайым Уметалиева отказалась и заявила, что все равно будет высказывать свое мнение и указывать на нарушения. 

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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