Суд по делу экс-мэров Бишкека. Один из подсудимых заявил о беспределе

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Прокуроры и адвокаты обвиняемых выступили против. Бывший мэр Албек Ибраимов отметил, что в деле по этому эпизоду есть потерпевший. На следствии таковым был определен ФУГИ. А сам Албек Ибраимов никогда никакого решения о продаже «Солнечного берега» не принимал, его и не было в «Дастане» в то время. «Надо выяснить, кто давал разрешение на продажу акций этого пансионата», — сказал Албек Ибраимов.

Другой подсудимый Сталбек Омурканов, который проходит фигурантом по эпизоду о строительстве школы, и вовсе заявил о беспределе и беззаконии. Он потребовал, чтобы разделили дела, и заявил, что отказывается участвовать в этом процессе.

Суд удалился в совещательную комнату.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.